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Краснов Сергей Андреевич

Место рождения

Алексеевка, Белебейский уезд, Уфимская губерния

Дата рождения

19.05.1916

Дата смерти

24.11.1994

Пол

Мужской

Отец

Мать

Не указана

Дети

1948 г.р.
1954 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.05.1916

Отец: Краснов Андрей

Мать: не указана

Алексеевка, Белебейский уезд, Уфимская губерния
Рождение ребёнка
06.12.1948

Сын: Краснов Анатолий Сергеевич

Мать ребёнка: Краснова (Агашкова) Дарья Степановна

Рождение ребёнка
15.06.1954

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
15.06.1954

Сын: Краснов Александр Сергеевич

Мать ребёнка: не указана

Смерть
24.11.1994

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