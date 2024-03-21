Краснов Сергей Андреевич
Место рождения
Дата рождения19.05.1916
Дата смерти24.11.1994
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.05.1916
Отец: Краснов Андрей
Мать: не указана
Рождение ребёнка
06.12.1948
Сын: Краснов Анатолий Сергеевич
Мать ребёнка: Краснова (Агашкова) Дарья Степановна
Рождение ребёнка
15.06.1954
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
15.06.1954
Сын: Краснов Александр Сергеевич
Мать ребёнка: не указана
Смерть
24.11.1994