Коншинъ Афанасий Михайлович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1785 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1785 ст.
Отец: Коншинъ Михайло Михайловъ
Мать: Коншина Афанасия
Рождение ребёнка
29.07.1816 ст.
Мать ребёнка: Коншина Клавдия
Бракосочетание
До 1816
Жена: Коншина Клавдия
Рождение ребёнка
1821
Сын: Коншинъ Михаил Афанасьевич
Мать ребёнка: Коншина Мария
Бракосочетание
После 1821
Жена: Коншина Мария
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Коншина Александра Афанасьева
Мать ребёнка: Коншина Мария
Смерть
Неизвестно