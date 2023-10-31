Коншинъ Афанасий Михайлович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКоншинъ Афанасий Михайлович

Коншинъ Афанасий Михайлович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1785 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ДК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1785 ст.

Отец: Коншинъ Михайло Михайловъ

Мать: Коншина Афанасия

Рождение ребёнка
29.07.1816 ст.

Сын: Коншинъ Юлий Афанасьевич

Мать ребёнка: Коншина Клавдия

Бракосочетание
До 1816

Жена: Коншина Клавдия

Рождение ребёнка
1821

Сын: Коншинъ Михаил Афанасьевич

Мать ребёнка: Коншина Мария

Бракосочетание
После 1821

Жена: Коншина Мария

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Коншина Александра Афанасьева

Мать ребёнка: Коншина Мария

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close