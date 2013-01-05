Месилова (Ерёмина) Валентина Петровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиМесилова (Ерёмина) Валентина Петровна

Месилова (Ерёмина) Валентина Петровна

avatar

Место рождения

Космакова, Сысертский, Свердловская область

Дата рождения

08.04.1939

Дата смерти

05.01.2013

Пол

Женский

Добавил:

ЕЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.04.1939

Отец: Калясников Петр Ильич

Мать: Ерёмина Александра Андреевна

Космакова, Сысертский, Свердловская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Месилов Николай Степанович

Рождение ребёнка
14.12.1960

Сын: Месилов Виктор Николаевич

Отец ребёнка: Месилов Николай Степанович

Космакова, Сысертский, Свердловская область
Рождение ребёнка
14.01.1967

Сын: Месилов Василии Викторович

Отец ребёнка: Месилов Николай Степанович

Космакова, Сысертский, Свердловская область
Смерть
05.01.2013

Мы используем куки для улучшения работы сайта.