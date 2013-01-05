Месилова (Ерёмина) Валентина Петровна
Место рождения
Дата рождения08.04.1939
Дата смерти05.01.2013
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.04.1939
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
14.12.1960
Сын: Месилов Виктор Николаевич
Отец ребёнка: Месилов Николай Степанович
Рождение ребёнка
14.01.1967
Сын: Месилов Василии Викторович
Отец ребёнка: Месилов Николай Степанович
Смерть
05.01.2013