Пантелей Степанович
Место рождения
Дата рождения1758
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1758
Отец: Степан Антонович
Мать: ?
Рождение ребёнка
1775
Сын: Феоктист Пантелеевич
Мать ребёнка: ?
Рождение ребёнка
1788
Сын: (рекрут С 1820) Максим Пантелеевич
Мать ребёнка: ?
Рождение ребёнка
1799
Сын: Михаил Пантелеевич
Мать ребёнка: ?
Рождение ребёнка
1805
Сын: Василий Пантелеевич
Мать ребёнка: ?
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Фирс Пантелеевич
Мать ребёнка: ?
Смерть
Неизвестно