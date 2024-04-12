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Пантелей Степанович

Место рождения

Отъяссы, Сосновский муниципальный район, Тамбовская область

Дата рождения

1758

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1758

Отец: Степан Антонович

Мать: ?

Отъяссы, Сосновский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1775

Сын: Феоктист Пантелеевич

Мать ребёнка: ?

Отъяссы, Сосновский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1788

Сын: (рекрут С 1820) Максим Пантелеевич

Мать ребёнка: ?

Отъяссы, Сосновский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1799

Сын: Михаил Пантелеевич

Мать ребёнка: ?

Отъяссы, Сосновский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1805

Сын: Василий Пантелеевич

Мать ребёнка: ?

Отъяссы, Сосновский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Фирс Пантелеевич

Мать ребёнка: ?

Смерть
Неизвестно
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