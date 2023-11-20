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Дурнов Филипп Андреев

Место рождения

Плоская Дубрава, Моршанский муниципальный район, Тамбовская область

Дата рождения

Вычислено 1792

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Вычислено 1766 г.р.

Мать

Вычислено 1765 г.р.

Жена

Вычислено 1791 г.р.

Дети

Вычислено 1814 г.р.
Вычислено 1816 г.р.
Вычислено 1821 г.р.
Вычислено 1826 г.р.
Вычислено 1829 г.р.

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1792

Отец: Дурнов Андрей Мартинов

Мать: Дурнова Марья Савельевна

Плоская Дубрава, Моршанский муниципальный район, Тамбовская область
Бракосочетание
Около 1813

Жена: Дурнова Дарья Алимпиева

Рождение ребёнка
Вычислено 1814

Дочь: Дурнова Авдотья Филлипова

Мать ребёнка: Дурнова Дарья Алимпиева

Плоская Дубрава, Моршанский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
Вычислено 1816

Сын: Дурнов Игнат Филлипов

Мать ребёнка: Дурнова Дарья Алимпиева

Плоская Дубрава, Моршанский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
Вычислено 1821

Сын: Дурнов Максим Филлипов

Мать ребёнка: Дурнова Дарья Алимпиева

Плоская Дубрава, Моршанский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
Вычислено 1826

Сын: Дурнов Агафон Филлипов

Мать ребёнка: Дурнова Дарья Алимпиева

Плоская Дубрава, Моршанский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
Вычислено 1829

Дочь: Дурнова Агафья Филлипова

Мать ребёнка: Дурнова Дарья Алимпиева

Плоская Дубрава, Моршанский муниципальный район, Тамбовская область
Смерть
Неизвестно

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