Дурнов Филипп Андреев
Место рождения
Дата рожденияВычислено 1792
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1792
Отец: Дурнов Андрей Мартинов
Мать: Дурнова Марья Савельевна
Бракосочетание
Около 1813
Жена: Дурнова Дарья Алимпиева
Рождение ребёнка
Вычислено 1814
Дочь: Дурнова Авдотья Филлипова
Мать ребёнка: Дурнова Дарья Алимпиева
Рождение ребёнка
Вычислено 1816
Мать ребёнка: Дурнова Дарья Алимпиева
Рождение ребёнка
Вычислено 1821
Мать ребёнка: Дурнова Дарья Алимпиева
Рождение ребёнка
Вычислено 1826
Мать ребёнка: Дурнова Дарья Алимпиева
Рождение ребёнка
Вычислено 1829
Дочь: Дурнова Агафья Филлипова
Мать ребёнка: Дурнова Дарья Алимпиева
Смерть
Неизвестно