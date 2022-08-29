Штапаук Ганна Фёдоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Штапаук Ганна Фёдоровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

22.06.1964

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Около 1913 г.р.
1919 г.р.
1924 г.р.
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Добавил:

АТ
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Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Баранникова (Бородай) Мария

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: не указан

Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
Около 1913

Сын: Штапаук Григорий Ульянович

Отец ребёнка: Штапаук Ульян Иванович

Рождение ребёнка
14.03.1919

Дочь: Штапаук (Штапаук) Евдокия Ульяновна

Отец ребёнка: Штапаук Ульян Иванович

Рождение ребёнка
15.06.1924

Сын: Штапаук Иван Ульянович

Отец ребёнка: Штапаук Ульян Иванович

Смерть
22.06.1964
Похоронена в раб.пос. Чернышки Волгоградская обл.

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