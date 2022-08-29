Штапаук Ганна Фёдоровна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти22.06.1964
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Баранникова (Бородай) Мария
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: не указан
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
Около 1913
Сын: Штапаук Григорий Ульянович
Отец ребёнка: Штапаук Ульян Иванович
Рождение ребёнка
14.03.1919
Дочь: Штапаук (Штапаук) Евдокия Ульяновна
Отец ребёнка: Штапаук Ульян Иванович
Рождение ребёнка
15.06.1924
Отец ребёнка: Штапаук Ульян Иванович
Смерть
22.06.1964
Похоронена в раб.пос. Чернышки Волгоградская обл.