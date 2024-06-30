Протасов Владимир
Место рожденияСемёно-Полтавка Ершовский р-он Саратовская обл
Дата рождения11.12.1979
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.12.1979
Отец: Протасов Борис
Мать: (Казакова) Валентина
Бракосочетание
06.11.1999
Рождение ребёнка
12.06.2002
Дочь: (Протасова) София
Мать ребёнка: Протасова (Зайкова) Антонина
Рождение ребёнка
21.07.2005
Дочь: (Протасова) Яна
Мать ребёнка: Протасова (Зайкова) Антонина
Рождение ребёнка
03.03.2017
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Протасова (Зайкова) Антонина