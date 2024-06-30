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Протасов Владимир

Место рождения

Семёно-Полтавка Ершовский р-он Саратовская обл

Дата рождения

11.12.1979

Пол

Мужской

Отец

1941 г.р.

Мать

1947 г.р.

Жена

1979 г.р.

Дети

2002 г.р.
2005 г.р.
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Добавил:

ДР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.12.1979

Отец: Протасов Борис

Мать: (Казакова) Валентина

Бракосочетание
06.11.1999

Жена: Протасова (Зайкова) Антонина

Рождение ребёнка
12.06.2002

Дочь: (Протасова) София

Мать ребёнка: Протасова (Зайкова) Антонина

Рождение ребёнка
21.07.2005

Дочь: (Протасова) Яна

Мать ребёнка: Протасова (Зайкова) Антонина

Рождение ребёнка
03.03.2017

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Протасова (Зайкова) Антонина

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