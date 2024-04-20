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(Никифорова) Варвара Дмитриевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

02.11.1892 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

КК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.11.1892 ст.

Отец: Никифоров Дмитрий Иванович

Мать: Никифорова Пелагея Ивановна

Тульская губерния, плёнка 2038719, стр. 294
Крещение
03.11.1892 ст.
Ефремов, город Ефремов, Тульская область
Крещена в Николаевской церкви города Ефремова Тульской губернии. Восприемники: Ефремовский мещанин Иван Дмитриев Поляков; Богородицкая мещанская девица Иулия Алексеева Полякова.
Смерть
Неизвестно

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