(Никифорова) Варвара Дмитриевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения02.11.1892 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.11.1892 ст.
Тульская губерния, плёнка 2038719, стр. 294
Крещение
03.11.1892 ст.
Ефремов, город Ефремов, Тульская область
Крещена в Николаевской церкви города Ефремова Тульской губернии. Восприемники: Ефремовский мещанин Иван Дмитриев Поляков; Богородицкая мещанская девица Иулия Алексеева Полякова.
Смерть
Неизвестно