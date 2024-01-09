Зешков Егор (Георгий) Зиновьев (сын) — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Зешков Егор (Георгий) Зиновьев (сын)

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1823 или 1824 ст.

Дата смерти

13.11.1896 ст.

Пол

Мужской

Добавил:

ЯЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1823 или 1824 ст.

Отец: Зиновий

Мать: не указана

Бракосочетание
До 1852 ст.

Жена: Зешкова Агафья (Агафия) Аксентьева (дочь)

Рождение ребёнка
02.01.1864 ст.

Сын: Зешков Иван (Иоанн) Егоров (сын)

Мать ребёнка: Зешкова Агафья (Агафия) Аксентьева (дочь)

Угриво, Валдайский муниципальный район, Новгородская область
Смерть
13.11.1896 ст.
Угриво, Валдайский муниципальный район, Новгородская область

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