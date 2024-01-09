Зешков Егор (Георгий) Зиновьев (сын)
Место рожденияНе указано
Дата рождения1823 или 1824 ст.
Дата смерти13.11.1896 ст.
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1823 или 1824 ст.
Отец: Зиновий
Мать: не указана
Бракосочетание
До 1852 ст.
Рождение ребёнка
02.01.1864 ст.
Сын: Зешков Иван (Иоанн) Егоров (сын)
Мать ребёнка: Зешкова Агафья (Агафия) Аксентьева (дочь)
Смерть
13.11.1896 ст.