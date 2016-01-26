Потапова (Заручевская) Надежда Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения12.06.1956
Дата смерти26.01.2016
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.06.1956
Рождение ребёнка
31.01.1976
Дочь: Чечулина Елена Димитъровна
Отец ребёнка: Борисов Димитър Иванов
Рождение ребёнка
18.04.1976
Отец ребёнка: Борисов Димитър Иванов
Рождение ребёнка
10.12.1986
Дочь: Урминская Анна Владимировна
Отец ребёнка: Потапов Владимир Петрович
Рождение ребёнка
10.12.1986
Дочь: Басюк Нина Владимировна
Отец ребёнка: Потапов Владимир Петрович
Архангельск, город Архангельск, Архангельская область
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
26.01.2016