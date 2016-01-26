Потапова (Заручевская) Надежда Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Потапова (Заручевская) Надежда Ивановна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

12.06.1956

Дата смерти

26.01.2016

Пол

Женский

Добавил:

НБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.06.1956

Отец: Заручевский Иван Михеевич

Мать: Заручевская Анна Алексеевна

Рождение ребёнка
31.01.1976

Дочь: Чечулина Елена Димитъровна

Отец ребёнка: Борисов Димитър Иванов

Рождение ребёнка
18.04.1976

Сын: Борисов Иван Димитъров

Отец ребёнка: Борисов Димитър Иванов

Рождение ребёнка
10.12.1986

Дочь: Урминская Анна Владимировна

Отец ребёнка: Потапов Владимир Петрович

Рождение ребёнка
10.12.1986

Дочь: Басюк Нина Владимировна

Отец ребёнка: Потапов Владимир Петрович

Архангельск, город Архангельск, Архангельская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: не указан

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Борисов Димитър Иванов

Смерть
26.01.2016
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