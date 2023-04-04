Метор (Метер) Марк (Мордух) — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Метор (Метер) Марк (Мордух)

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1870

Дата смерти

24.12.1929

Пол

Мужской

Добавил:

НХ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1870

Отец: Метор (метер) Овсей

Мать: Метор (метер) Ревекка (?)

Рождение ребёнка
22.07.1897

Дочь: Метор Софья Марковна

Мать ребёнка: Метор (метер) ?

Российская Империя
Рождение ребёнка
01.04.1902

Сын: Метор Вульф (Володя)

Мать ребёнка: Метер (метор) Блюма

Минск, Российская империя
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Матусевич Фейга (Фаня)

Мать ребёнка: Метер (метор) Блюма

Минск, Российская империя
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Метер (метор) Блюма

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Гита

Мать ребёнка: Метор (метер) ?

Минск, Российская империя
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Метер (метор) Рувим (Рува)

Мать ребёнка: Метор (метер) ?

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Метор (метер) ?

Смерть
24.12.1929
США, Нью-Йорк
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