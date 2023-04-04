Метор (Метер) Марк (Мордух)
Место рожденияНе указано
Дата рождения1870
Дата смерти24.12.1929
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1870
Отец: Метор (метер) Овсей
Рождение ребёнка
22.07.1897
Дочь: Метор Софья Марковна
Мать ребёнка: Метор (метер) ?
Российская Империя
Рождение ребёнка
01.04.1902
Сын: Метор Вульф (Володя)
Мать ребёнка: Метер (метор) Блюма
Минск, Российская империя
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Матусевич Фейга (Фаня)
Мать ребёнка: Метер (метор) Блюма
Минск, Российская империя
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Метер (метор) Блюма
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Гита
Мать ребёнка: Метор (метер) ?
Минск, Российская империя
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Метер (метор) Рувим (Рува)
Мать ребёнка: Метор (метер) ?
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Метор (метер) ?
Смерть
24.12.1929
США, Нью-Йорк