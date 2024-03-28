Эделев Иван Александрович
Место рожденияБелебей
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Эделева) Мария Ивановна
Мать ребёнка: Эделева (Милованова) Анна Николаевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Эделева (Милованова) Анна Николаевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Эделева (Милованова) Анна Николаевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Эделева) Варвара Ивановна
Мать ребёнка: Эделева (Милованова) Анна Николаевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Эделев Пётр Иванович
Мать ребёнка: Эделева (Милованова) Анна Николаевна
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
учитель
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно