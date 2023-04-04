Кац Евзер (Александр)
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Семерницкая (Кац) Маня
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Киев, Украинская ССР
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Кац Яков
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Кац Григорий
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Кац Осип
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Эфрос (Воронова) (Кац) Елизавета
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Смерть
Неизвестно