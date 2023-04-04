Кац Евзер (Александр) — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кац Евзер (Александр)

Место рождения

Воронеж, город Воронеж, Воронежская область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЮГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Воронеж, город Воронеж, Воронежская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Семерницкая (Кац) Маня

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Киев, Украинская ССР
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Кац Яков

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Воронеж, город Воронеж, Воронежская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Кац Григорий

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Воронеж, город Воронеж, Воронежская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Кац Осип

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Воронеж, город Воронеж, Воронежская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Эфрос (Воронова) (Кац) Елизавета

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Смерть
Неизвестно

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