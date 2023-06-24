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Руденко Александр Александрович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

27.06.1987

Пол

Мужской

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.06.1987

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Руденко Анастасия Васильевна

Рождение ребёнка
21.01.2011

Дочь: Руденко Алина Александровна

Мать ребёнка: Руденко Анастасия Васильевна

Рождение ребёнка
15.11.2018

Дочь: Руденко Анна Александровна

Мать ребёнка: Руденко Анастасия Васильевна

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