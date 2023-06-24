Руденко Александр Александрович
Место рожденияНе указано
Дата рождения27.06.1987
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.06.1987
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
21.01.2011
Дочь: Руденко Алина Александровна
Мать ребёнка: Руденко Анастасия Васильевна
Рождение ребёнка
15.11.2018
Дочь: Руденко Анна Александровна
Мать ребёнка: Руденко Анастасия Васильевна