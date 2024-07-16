Ахматова Галина Павловна
Место рожденияНе указано
Дата рождения26.08.1947
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.08.1947
Отец: Ахматов Павел Федорович
Мать: Васильева Анна Ивановна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Ахматов Владимир
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Доброхотова (Ахматова) Ирина
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Павел
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Юрий
Отец ребёнка: не указан