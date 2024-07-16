Ахматова Галина Павловна 26.08.1947 — найти родственников по фамилии на Familio
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Ахматова Галина Павловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

26.08.1947

Пол

Женский

Добавил:

НМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.08.1947

Отец: Ахматов Павел Федорович

Мать: Васильева Анна Ивановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Ахматов Владимир

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Доброхотова (Ахматова) Ирина

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Павел

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Юрий

Отец ребёнка: не указан

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