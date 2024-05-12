Курако Владимир Михайлович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Курако Михаил Ильин
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
01.10.1949
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Курако (Макарчук) Надежда Ивановна
Рождение ребёнка
09.04.1955
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Курако (Макарчук) Надежда Ивановна
Смерть
Неизвестно