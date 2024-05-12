Курако Владимир Михайлович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Курако Владимир Михайлович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1890 г.р.

Мать

Не указана

Жена

1930 г.р.

Дети

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Скрыто настройками приватности

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Курако Михаил Ильин

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Курако (Макарчук) Надежда Ивановна

Рождение ребёнка
01.10.1949

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Курако (Макарчук) Надежда Ивановна

Рождение ребёнка
09.04.1955

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Курако (Макарчук) Надежда Ивановна

Смерть
Неизвестно

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