Шамес Израиль — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиШамес Израиль

Шамес Израиль

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1922 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

КФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Шамес (Болембах) Ревека

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Шамес (Болембах) Ревека

Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.