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Ботанов Калинн

Место рождения

Травное, Доволенский муниципальный район, Новосибирская область

Дата рождения

До 1813

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

До 1813 г.р.

Дети

Добавил:

ВК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1813

Отец: не указан

Мать: не указана

Травное, Доволенский муниципальный район, Новосибирская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ботанова (Мельникова) Агафия Сафроновна

Рождение ребёнка
08.11.1830

Дочь: Ботанова Матрена Калинина

Мать ребёнка: Ботанова (Мельникова) Агафия Сафроновна

Травное, Доволенский муниципальный район, Новосибирская область
МК, Петропавловской церкви с. Чингис за 1831 г. [ГАНО. Д-156, оп.1, д.3400]
Смерть
Неизвестно

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