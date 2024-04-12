Дедов Гаврила Иванов
Место рождения
Дата рожденияОколо 1755
Дата смерти1841
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1755
Отец: Дедов Иван Авдеев
Мать: Дедова Евдокия Сысоева
Рождение ребёнка
Около 1775
Мать ребёнка: Дедова Ефросинья Агафонова
Рождение ребёнка
Около 1777
Дочь: Матрена Гаврилова
Мать ребёнка: Дедова Ефросинья Агафонова
Рождение ребёнка
Около 1782
Мать ребёнка: Дедова Ефросинья Агафонова
Место жительства
1782
ГАРО ф. 129, ревизия 1782 Тимшино
Рождение ребёнка
Около 1785
Мать ребёнка: Дедова Ефросинья Агафонова
Рождение ребёнка
Около 1786
Дочь: Агафья Гаврилова
Мать ребёнка: Дедова Ефросинья Агафонова
Место жительства
1795
Место жительства
1816
Место жительства
1834
Место жительства
1850
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1841
Рязанской Губернии, Егорьевского уезда, Нечаевской волости дер. Тимшино