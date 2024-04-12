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Дедов Гаврила Иванов

Место рождения

Тимшино, Егорьевск, Московская область

Дата рождения

Около 1755

Дата смерти

1841

Пол

Мужской

Добавил:

НМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1755

Отец: Дедов Иван Авдеев

Мать: Дедова Евдокия Сысоева

Тимшино, Егорьевск, Московская область
Рождение ребёнка
Около 1775

Сын: Дедов Григорий Гаврилов

Мать ребёнка: Дедова Ефросинья Агафонова

Тимшино, Егорьевск, Московская область
Рождение ребёнка
Около 1777

Дочь: Матрена Гаврилова

Мать ребёнка: Дедова Ефросинья Агафонова

Тимшино, Егорьевск, Московская область
Рождение ребёнка
Около 1782

Сын: Дедов Лазарь Гаврилов

Мать ребёнка: Дедова Ефросинья Агафонова

Тимшино, Егорьевск, Московская область
Место жительства
1782
Тимшино, Егорьевск, Московская область
ГАРО ф. 129, ревизия 1782 Тимшино
Рождение ребёнка
Около 1785

Сын: Дедов Тимофей Гаврилов

Мать ребёнка: Дедова Ефросинья Агафонова

Тимшино, Егорьевск, Московская область
Рождение ребёнка
Около 1786

Дочь: Агафья Гаврилова

Мать ребёнка: Дедова Ефросинья Агафонова

Тимшино, Егорьевск, Московская область
Место жительства
1795
Тимшино, Егорьевск, Московская область
Место жительства
1816
Тимшино, Егорьевск, Московская область
Место жительства
1834
Тимшино, Егорьевск, Московская область
Место жительства
1850
Тимшино, Егорьевск, Московская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Дедова Ефросинья Агафонова

Смерть
1841
Тимшино, Егорьевск, Московская область
Рязанской Губернии, Егорьевского уезда, Нечаевской волости дер. Тимшино
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