Гиззатуллина (Янбекова) Сагида Хасановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиГиззатуллина (Янбекова) Сагида Хасановна

Гиззатуллина (Янбекова) Сагида Хасановна

Место рождения

д.Калдарово Кугарчинский район БАССР

Дата рождения

Около 1930

Дата смерти

Около 1999

Пол

Женский

Отец

1912 г.р.

Мать

1910 г.р.

Дети

Около 1952 г.р.
Около 1954 г.р.
Скрыто настройками приватности
1957 г.р.
Скрыто настройками приватности
Около 1960 г.р.

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1930

Отец: Янбеков Хасан Галимович

Мать: Янбекова Рабига Галимовна

д.Калдарово Кугарчинский район БАССР
Рождение ребёнка
Около 1952

Сын: Гиззатуллин Рафкат Шахитович

Отец ребёнка: Гиззатуллин Шахит

д.Калдарово, БАССР
Рождение ребёнка
Около 1954

Сын: Гиззатуллин Миннегалий Шахитович

Отец ребёнка: Гиззатуллин Шахит

д.Калдарово Кугарчинский район БАССР
Рождение ребёнка
Около 1956

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Гиззатуллин Шахит

д.Калдарово Кугарчинский район БАССР
Рождение ребёнка
1957

Сын: Гиззатуллин Шакур Шахитович

Отец ребёнка: Гиззатуллин Шахит

д.Калдарово Кугарчинский район БАССР
Рождение ребёнка
Около 1959

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Гиззатуллин Шахит

д.Калдарово Кугарчинский район БАССР
Рождение ребёнка
Около 1960

Дочь: Флюра Шахитовна

Отец ребёнка: Гиззатуллин Шахит

д.Калдарово Кугарчинский район БАССР
Рождение ребёнка
Около 1963

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Гиззатуллин Шахит

д.Калдарово Кугарчинский район БАССР
Рождение ребёнка
Около 1965

Сын: Гиззатуллин Сабир Шахитович

Отец ребёнка: Гиззатуллин Шахит

д.Калдарово Кугарчинский район, БАССР
Смерть
Около 1999
г.Кумертау, РБ, РФ
Причина смерти: Болезнь
Похороны
Неизвестно
д.Калдарово, Кугарчинский район, РБ, РФ
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close