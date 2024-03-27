Гиззатуллина (Янбекова) Сагида Хасановна
Место рожденияд.Калдарово Кугарчинский район БАССР
Дата рожденияОколо 1930
Дата смертиОколо 1999
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Рождение
Около 1930
Отец: Янбеков Хасан Галимович
д.Калдарово Кугарчинский район БАССР
Рождение ребёнка
Около 1952
Сын: Гиззатуллин Рафкат Шахитович
Отец ребёнка: Гиззатуллин Шахит
д.Калдарово, БАССР
Рождение ребёнка
Около 1954
Сын: Гиззатуллин Миннегалий Шахитович
Отец ребёнка: Гиззатуллин Шахит
д.Калдарово Кугарчинский район БАССР
Рождение ребёнка
Около 1956
д.Калдарово Кугарчинский район БАССР
Рождение ребёнка
1957
Сын: Гиззатуллин Шакур Шахитович
Отец ребёнка: Гиззатуллин Шахит
д.Калдарово Кугарчинский район БАССР
Рождение ребёнка
Около 1959
д.Калдарово Кугарчинский район БАССР
Рождение ребёнка
Около 1960
Дочь: Флюра Шахитовна
Отец ребёнка: Гиззатуллин Шахит
д.Калдарово Кугарчинский район БАССР
Рождение ребёнка
Около 1963
д.Калдарово Кугарчинский район БАССР
Рождение ребёнка
Около 1965
Сын: Гиззатуллин Сабир Шахитович
Отец ребёнка: Гиззатуллин Шахит
д.Калдарово Кугарчинский район, БАССР
Смерть
Около 1999
г.Кумертау, РБ, РФ
Причина смерти: Болезнь
Похороны
Неизвестно
д.Калдарово, Кугарчинский район, РБ, РФ