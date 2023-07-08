Бурцева Мавра Васильевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1827 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1849
Сын: Бурцов Алексей Герасимович
Отец ребёнка: Бурцев Герасим Трофимович
Рождение ребёнка
21.02.1852 ст.
Сын: Бурцев Леонтий Герасимович
Отец ребёнка: Бурцев Герасим Трофимович
Рождение ребёнка
12.08.1856 ст.
Дочь: Бурцева Наталья Герасимовна
Отец ребёнка: Бурцев Герасим Трофимович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно