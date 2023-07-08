Бурцева Мавра Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бурцева Мавра Васильевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1827 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

МС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1827 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1849

Сын: Бурцов Алексей Герасимович

Отец ребёнка: Бурцев Герасим Трофимович

Рождение ребёнка
21.02.1852 ст.

Сын: Бурцев Леонтий Герасимович

Отец ребёнка: Бурцев Герасим Трофимович

Рождение ребёнка
12.08.1856 ст.

Дочь: Бурцева Наталья Герасимовна

Отец ребёнка: Бурцев Герасим Трофимович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Бурцев Герасим Трофимович

Смерть
Неизвестно
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