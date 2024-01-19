Малахова Галина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Малахова Галина

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Малахов Петр Петрович

Отец ребёнка: Малахов Пётр Митрофанович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Малахова Татьяна Петровна

Отец ребёнка: Малахов Пётр Митрофанович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Малахов Михаил Петрович

Отец ребёнка: Малахов Пётр Митрофанович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Малахова Мария Петровна

Отец ребёнка: Малахов Пётр Митрофанович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Малахова Алла Петровна

Отец ребёнка: Малахов Пётр Митрофанович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Малахова Елена Петровна

Отец ребёнка: Малахов Пётр Митрофанович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Малахов Василий Петрович

Отец ребёнка: Малахов Пётр Митрофанович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Малахов Пётр Митрофанович

Смерть
Неизвестно

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