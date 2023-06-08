Худобин Николай Александрович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1847
Дата смерти20.12.1908
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1847
Отец: Худобин Александр Александрович
Мать: Худобина XXX
Работа или профессия
Неизвестно
Рождение ребёнка
25.12.1878
Дочь: Худобина Агния Николаевна
Мать ребёнка: Худобина Евгения Максимовна
Рождение ребёнка
29.07.1880
Сын: Худобин Александр Николаевич
Мать ребёнка: Худобина Евгения Максимовна
Рождение ребёнка
16.03.1885
Дочь: Худобина Мария Николаевна
Мать ребёнка: Худобина Евгения Максимовна
Рождение ребёнка
Около 1890
Дочь: Худобина Анастасия Николаевна
Мать ребёнка: Худобина Евгения Максимовна
Рождение ребёнка
06.06.1891
Дочь: Худобина Антонина Николаевна
Мать ребёнка: Худобина Евгения Максимовна
Рождение ребёнка
14.04.1894
Дочь: Худобина Елизавета Николаевна
Мать ребёнка: Худобина Евгения Максимовна
Рождение ребёнка
10.06.1897
Дочь: Худобина Вера Николаевна
Мать ребёнка: Худобина Евгения Максимовна
Смерть
20.12.1908