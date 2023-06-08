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Худобин Николай Александрович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1847

Дата смерти

20.12.1908

Пол

Мужской

Добавил:

ДК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1847

Отец: Худобин Александр Александрович

Мать: Худобина XXX

Работа или профессия
Неизвестно
Рождение ребёнка
25.12.1878

Дочь: Худобина Агния Николаевна

Мать ребёнка: Худобина Евгения Максимовна

Рождение ребёнка
29.07.1880

Сын: Худобин Александр Николаевич

Мать ребёнка: Худобина Евгения Максимовна

Рождение ребёнка
16.03.1885

Дочь: Худобина Мария Николаевна

Мать ребёнка: Худобина Евгения Максимовна

Рождение ребёнка
Около 1890

Дочь: Худобина Анастасия Николаевна

Мать ребёнка: Худобина Евгения Максимовна

Рождение ребёнка
06.06.1891

Дочь: Худобина Антонина Николаевна

Мать ребёнка: Худобина Евгения Максимовна

Рождение ребёнка
14.04.1894

Дочь: Худобина Елизавета Николаевна

Мать ребёнка: Худобина Евгения Максимовна

Рождение ребёнка
10.06.1897

Дочь: Худобина Вера Николаевна

Мать ребёнка: Худобина Евгения Максимовна

Смерть
20.12.1908

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