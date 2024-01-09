Петрова (Ананич) Светлана Всеволодовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения16.08.1963
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.08.1963
Рождение ребёнка
31.12.1982
Дочь: Петрова Оксана Евгеньевна
Отец ребёнка: Петров Евгений Владимирович
Рождение ребёнка
13.11.1984
Отец ребёнка: Петров Евгений Владимирович
Рождение ребёнка
14.09.1987
Отец ребёнка: Петров Евгений Владимирович
Бракосочетание
Неизвестно