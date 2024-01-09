Петрова (Ананич) Светлана Всеволодовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Петрова (Ананич) Светлана Всеволодовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

16.08.1963

Пол

Женский

Добавил:

СП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.08.1963

Отец: Ананич Всеволод Петрович

Мать: Якущенко Тамара Сергеевну

Рождение ребёнка
31.12.1982

Дочь: Петрова Оксана Евгеньевна

Отец ребёнка: Петров Евгений Владимирович

Рождение ребёнка
13.11.1984

Сын: Петров Юрий Евгеньевич

Отец ребёнка: Петров Евгений Владимирович

Рождение ребёнка
14.09.1987

Сын: Петров Павел Евгеньевич

Отец ребёнка: Петров Евгений Владимирович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Петров Евгений Владимирович

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