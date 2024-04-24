Федина Татьяна
Место рожденияНе указано
Дата рождения22.03.1976
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.03.1976
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
13.03.2008
Дочь: Федина Ксения Сергеевна
Отец ребёнка: Федин Сергей Александрович
Рождение ребёнка
31.12.2010
Отец ребёнка: Федин Сергей Александрович
Рождение ребёнка
14.09.2011
Сын: Федин Илья Сергеевич
Отец ребёнка: Федин Сергей Александрович