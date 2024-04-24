Федина Татьяна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиФедина Татьяна

Федина Татьяна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

22.03.1976

Пол

Женский

Добавил:

лФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.03.1976

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Федин Сергей Александрович

Рождение ребёнка
13.03.2008

Дочь: Федина Ксения Сергеевна

Отец ребёнка: Федин Сергей Александрович

Рождение ребёнка
31.12.2010

Сын: Федин Владимир Сергеевич

Отец ребёнка: Федин Сергей Александрович

Рождение ребёнка
14.09.2011

Сын: Федин Илья Сергеевич

Отец ребёнка: Федин Сергей Александрович

Мы используем куки для улучшения работы сайта.