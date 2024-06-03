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Гайдеров Андрон Дмитриевич

Место рождения

Чулково, Скопинский муниципальный район, Рязанская область

Дата рождения

1756

Дата смерти

1818

Пол

Мужской

Добавил:

ЕГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1756

Отец: Гайдеров Дмитрий

Мать: Гайдерова Прасковья Сидоровна

Чулково, Скопинский муниципальный район, Рязанская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Гайдерова Акулина Яковлевна

Рождение ребёнка
1785

Сын: Гайдеров Климент Андронович

Мать ребёнка: Гайдерова Акулина Яковлевна

Чулково, Скопинский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
1792

Дочь: (Гайдерова) Марья Андроновна

Мать ребёнка: Гайдерова Акулина Яковлевна

Чулково, Скопинский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
1794

Дочь: (Гайдерова) Федосья Андроновна

Мать ребёнка: Гайдерова Акулина Яковлевна

Чулково, Скопинский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
1798

Дочь: (Гайдерова) Ксения Андроновна

Мать ребёнка: Гайдерова Акулина Яковлевна

Чулково, Скопинский муниципальный район, Рязанская область
Смерть
1818
Чулково, Скопинский муниципальный район, Рязанская область

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