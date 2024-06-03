Гайдеров Андрон Дмитриевич
Место рождения
Дата рождения1756
Дата смерти1818
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1756
Отец: Гайдеров Дмитрий
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1785
Сын: Гайдеров Климент Андронович
Мать ребёнка: Гайдерова Акулина Яковлевна
Рождение ребёнка
1792
Дочь: (Гайдерова) Марья Андроновна
Мать ребёнка: Гайдерова Акулина Яковлевна
Рождение ребёнка
1794
Дочь: (Гайдерова) Федосья Андроновна
Мать ребёнка: Гайдерова Акулина Яковлевна
Рождение ребёнка
1798
Дочь: (Гайдерова) Ксения Андроновна
Мать ребёнка: Гайдерова Акулина Яковлевна
Смерть
1818