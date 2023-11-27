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Семен Афанасьевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1788

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1788

Отец: Шепелёв Афанасий Иванович

Мать: Марья Ивановна

Рождение ребёнка
1815

Сын: Яков Семёнович

Мать ребёнка: Степанида Матвеевна

Рождение ребёнка
1819

Сын: Василий Семёнович

Мать ребёнка: Степанида Матвеевна

Рождение ребёнка
1822

Сын: Иван Семёнович

Мать ребёнка: Степанида Матвеевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Степанида Матвеевна

Смерть
Неизвестно
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