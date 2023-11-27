Семен Афанасьевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1788
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1788
Отец: Шепелёв Афанасий Иванович
Мать: Марья Ивановна
Рождение ребёнка
1815
Сын: Яков Семёнович
Мать ребёнка: Степанида Матвеевна
Рождение ребёнка
1819
Сын: Василий Семёнович
Мать ребёнка: Степанида Матвеевна
Рождение ребёнка
1822
Сын: Иван Семёнович
Мать ребёнка: Степанида Матвеевна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Степанида Матвеевна
Смерть
Неизвестно