Меренкова (Маринкова) Екатерина Михайловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Меренкова (Маринкова) Екатерина Михайловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

19.03.1919

Дата смерти

20.10.1976

Пол

Женский

Отец

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

ТК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.03.1919

Отец: Марьенков Михаил

Мать: не указана

Смерть
20.10.1976
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