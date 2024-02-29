Романова (Карлова) Валентина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Романова (Карлова) Валентина

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около ?.05.1926

Дата смерти

24.02.1984

Пол

Женский

Отец

Мать

Дети

Добавил:

СЖ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около ?.05.1926

Отец: Карлова ?

Мать: ?

Рождение ребёнка
28.04.1948

Дочь: Миронюк Светлана

Отец ребёнка: Романов Николай

Посёлок Ольгинка, Ростовская область
Рождение ребёнка
Около 1954

Сын: Романов Юрий

Отец ребёнка: Романов Николай

Рождение ребёнка
Около 1956

Сын: Романов Андрей

Отец ребёнка: Романов Николай

Смерть
24.02.1984
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