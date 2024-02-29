Романова (Карлова) Валентина
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо ?.05.1926
Дата смерти24.02.1984
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
28.04.1948
Дочь: Миронюк Светлана
Отец ребёнка: Романов Николай
Посёлок Ольгинка, Ростовская область
Рождение ребёнка
Около 1954
Сын: Романов Юрий
Отец ребёнка: Романов Николай
Рождение ребёнка
Около 1956
Сын: Романов Андрей
Отец ребёнка: Романов Николай
Смерть
24.02.1984