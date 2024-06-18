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Чернышов Степан Гаврилович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

МН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Чернышов Гаврил

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Чернышов Виктор Степанович

Мать ребёнка: Чернышова (Кириллова) Мария Петровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Болдырева (Чернышова) Анна Степановна

Мать ребёнка: Чернышова (Кириллова) Мария Петровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Чернышова Мария Степановна

Мать ребёнка: Чернышова (Кириллова) Мария Петровна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Чернышова (Кириллова) Мария Петровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Буравлева (Чернышова) Мария Степановна

Мать ребёнка: Чернышова (Кириллова) Мария Петровна

Смерть
Неизвестно

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