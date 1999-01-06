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Данилова Татьяна Александровна
Данилова Татьяна Александровна
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
06.01.1999
Пол
Женский
Отец
Данилов Александр Викторович
1965 г.р.
Мать
Борисова Наталья Юрьевна
Дети
Не указаны
Добавил:
НБ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.01.1999
Отец:
Данилов Александр Викторович
Мать:
Борисова Наталья Юрьевна
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