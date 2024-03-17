Трубчанинов Григорий Романович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Трубчанинов Григорий Романович

Место рождения

ст. Терская Северная Осетия (сейчас г. Моздок)

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

1918

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
18.01.1910

Сын: Трубчанинов Иван Григорьевич

Мать ребёнка: Трубчанинова Татьяна Романовна

Смерть
1918
был дворянином или кулаком, в революцию был расстрелян Красными

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