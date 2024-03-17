Трубчанинов Григорий Романович
Место рожденияст. Терская Северная Осетия (сейчас г. Моздок)
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти1918
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
18.01.1910
Сын: Трубчанинов Иван Григорьевич
Мать ребёнка: Трубчанинова Татьяна Романовна
Смерть
1918
был дворянином или кулаком, в революцию был расстрелян Красными