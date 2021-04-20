Некрасова (Некрасова) Зоя Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Некрасова (Некрасова) Зоя Николаевна

Место рождения

Казахстан

Дата рождения

09.12.1934

Дата смерти

20.04.2021

Пол

Женский

Отец

1909 г.р.

Мать

1915 г.р.

Муж

1937 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.12.1934

Отец: Некрасов Николай Устинович

Мать: Некрасова Елена Антоновна

Казахстан
Рождение ребёнка
18.12.1965

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Негода Николай

г.Рудный, Кустанайская область, Казахская ССР
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Негода Николай

Казахстан
Смерть
20.04.2021
г. Ревда
Причина смерти: Болезнь
Похороны
Неизвестно
г. Ревда
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