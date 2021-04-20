Некрасова (Некрасова) Зоя Николаевна
Место рожденияКазахстан
Дата рождения09.12.1934
Дата смерти20.04.2021
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.12.1934
Казахстан
Рождение ребёнка
18.12.1965
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Негода Николай
г.Рудный, Кустанайская область, Казахская ССР
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Негода Николай
Казахстан
Смерть
20.04.2021
г. Ревда
Причина смерти: Болезнь
Похороны
Неизвестно
г. Ревда