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Тюрин Павел Сафонович

Место рождения

Александровка, Кореневский муниципальный район, Курская область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЮК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Александровка, Кореневский муниципальный район, Курская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Тюрина (Нестерова) Ксения Лазарева

Рождение ребёнка
20.08.1884 ст.

Сын: Тюрин Абрам (Аврамий) Павлович

Мать ребёнка: Тюрина (Нестерова) Ксения Лазарева

Александровка, Кореневский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
27.07.1887 ст.

Дочь: Скитина (Тюрина) Прасковья (Параскева) Павловна

Мать ребёнка: Тюрина (Нестерова) Ксения Лазарева

Александровка, Кореневский муниципальный район, Курская область
Смерть
Неизвестно

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