Тюрин Павел Сафонович
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
20.08.1884 ст.
Сын: Тюрин Абрам (Аврамий) Павлович
Мать ребёнка: Тюрина (Нестерова) Ксения Лазарева
Рождение ребёнка
27.07.1887 ст.
Дочь: Скитина (Тюрина) Прасковья (Параскева) Павловна
Мать ребёнка: Тюрина (Нестерова) Ксения Лазарева
Смерть
Неизвестно