Калина Мавра Яковлевна 1798 — найти родственников по фамилии на Familio
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Калина Мавра Яковлевна

Место рождения

Харлушино, Сокольский муниципальный район, Вологодская область

Дата рождения

1798

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1796 г.р.

Дети

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1798

Отец: не указан

Мать: не указана

Харлушино, Сокольский муниципальный район, Вологодская область
Бракосочетание
1817

Муж: Калин Иван Васильевич

Харлушино, Сокольский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1818

Сын: Калин Федор Иванович

Отец ребёнка: Калин Иван Васильевич

Харлушино, Сокольский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1820

Дочь: Калина Анна Ивановна

Отец ребёнка: Калин Иван Васильевич

Харлушино, Сокольский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1823

Дочь: Калина Афанасия Ивановна

Отец ребёнка: Калин Иван Васильевич

Харлушино, Сокольский муниципальный район, Вологодская область
Смерть
Неизвестно

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