Калина Мавра Яковлевна
Место рождения
Дата рождения1798
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1798
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
1817
Рождение ребёнка
1818
Сын: Калин Федор Иванович
Отец ребёнка: Калин Иван Васильевич
Рождение ребёнка
1820
Дочь: Калина Анна Ивановна
Отец ребёнка: Калин Иван Васильевич
Рождение ребёнка
1823
Дочь: Калина Афанасия Ивановна
Отец ребёнка: Калин Иван Васильевич
Смерть
Неизвестно