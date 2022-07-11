Тимофеев Василий (Спутник) Степанович
Место рождения
Дата рождения1932
Дата смерти1989
ПолМужской
Отец
Мать
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- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1932
До 1927г по административно-территориальному делению деревня Бельки была в составе Витебской области республики Беларусь
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Тимофеева Мария Васильевна
Мать ребёнка: Тимофеева (Егоренкова) Зинаида Тимофеевна
Бракосочетание
Неизвестно
Развод
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Тимофеева Галина Васильевна
Мать ребёнка: Тимофеева Валентина
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Тимофеева Валентина
Рождение ребёнка
13.05.1958
Дочь: Ульянова (Тимофеева) Галина Васильевна
Мать ребёнка: Тимофеева (Егоренкова) Зинаида Тимофеевна
Смерть
1989
Староселье, Велижский муниципальный район, Смоленская область
Версия -Самоубийство через повешение