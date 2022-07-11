Тимофеев Василий (Спутник) Степанович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Тимофеев Василий (Спутник) Степанович

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Место рождения

Бельки, Чепельская волость, Велижский уезд

Дата рождения

1932

Дата смерти

1989

Пол

Мужской

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1932

Отец: Тимофеев Степан Тимофеевич

Мать: Тимофеева Саломея Яковлевна

Бельки, Чепельская волость, Велижский уезд
До 1927г по административно-территориальному делению деревня Бельки была в составе Витебской области республики Беларусь
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Тимофеева Мария Васильевна

Мать ребёнка: Тимофеева (Егоренкова) Зинаида Тимофеевна

Бельки, Чепельская волость, Велижский уезд
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Тимофеева (Егоренкова) Зинаида Тимофеевна

Бельки, Чепельская волость, Велижский уезд
Развод
Неизвестно

Жена: Тимофеева (Егоренкова) Зинаида Тимофеевна

Бельки, Чепельская волость, Велижский уезд
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Тимофеева Галина Васильевна

Мать ребёнка: Тимофеева Валентина

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Тимофеева Валентина

Рождение ребёнка
13.05.1958

Дочь: Ульянова (Тимофеева) Галина Васильевна

Мать ребёнка: Тимофеева (Егоренкова) Зинаида Тимофеевна

Бельки, Чепельская волость, Велижский уезд
Смерть
1989
Староселье, Велижский муниципальный район, Смоленская область
Версия -Самоубийство через повешение

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