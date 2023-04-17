Митяшин Михаил Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиМитяшин Михаил Иванович

Митяшин Михаил Иванович

Место рождения

д.Головешицы Котельничского р. Кировской обл.

Дата рождения

1928

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1928

Отец: Митяшин Иван Павлович

Мать: Митяшина Смирнова Наталья Илинична

д.Головешицы Котельничского р. Кировской обл.
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Митяшин Геннадий Михайлович

Мать ребёнка: Митяшина Александра

Киров
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Митяшин Владимир Михайлович

Мать ребёнка: Митяшина Александра

Киров
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Митяшина Александра

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close