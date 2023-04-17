Митяшин Михаил Иванович
Место рожденияд.Головешицы Котельничского р. Кировской обл.
Дата рождения1928
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1928
д.Головешицы Котельничского р. Кировской обл.
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Митяшин Геннадий Михайлович
Мать ребёнка: Митяшина Александра
Киров
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Митяшин Владимир Михайлович
Мать ребёнка: Митяшина Александра
Киров
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Митяшина Александра
Смерть
Неизвестно