Калашникова Вера — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Калашникова Вера

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1890 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

СН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Калашников Лука Савватеевич

Рождение ребёнка
28.07.1945

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Калашников Лука Савватеевич

Хонхолой, Мухоршибирский муниципальный район, Республика Бурятия

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