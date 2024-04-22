Аксинья Перфильева
Место рождения
Дата рождения1724 ст.
Дата смерти1780 ст.
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1724 ст.
Рождение ребёнка
1747 ст.
Дочь: Прасковья Васильева
Отец ребёнка: Василий Меркулов
Рождение ребёнка
1750 ст.
Сын: Никита Васильев
Отец ребёнка: Василий Меркулов
Рождение ребёнка
1752 ст.
Сын: Андрей Васильев
Отец ребёнка: Василий Меркулов
Рождение ребёнка
1764 ст.
Дочь: Дарья Васильева
Отец ребёнка: Василий Меркулов
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Василий Меркулов
Взята в деревне Савинской, из крестьян помещика Михаила Андреева сына Зыкова
Смерть
1780 ст.