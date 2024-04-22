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Аксинья Перфильева

Место рождения

Егорово, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область

Дата рождения

1724 ст.

Дата смерти

1780 ст.

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1723 г.р.

Дети

Добавил:

ИЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1724 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Егорово, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
1747 ст.

Дочь: Прасковья Васильева

Отец ребёнка: Василий Меркулов

Егорово, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
1750 ст.

Сын: Никита Васильев

Отец ребёнка: Василий Меркулов

Егорово, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
1752 ст.

Сын: Андрей Васильев

Отец ребёнка: Василий Меркулов

Егорово, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
1764 ст.

Дочь: Дарья Васильева

Отец ребёнка: Василий Меркулов

Егорово, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Василий Меркулов

Взята в деревне Савинской, из крестьян помещика Михаила Андреева сына Зыкова
Смерть
1780 ст.
Егорово, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
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