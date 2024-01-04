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Малков Михаил Яковлевич

Место рождения

Мартьяновская, Усть-Кубинский муниципальный район, Вологодская область

Дата рождения

1878

Дата смерти

1975

Пол

Мужской

Добавил:

НЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1878

Отец: не указан

Мать: не указана

Мартьяновская, Усть-Кубинский муниципальный район, Вологодская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Малкова Анастасия

Рождение ребёнка
1908

Дочь: Лукаш (Малкова) Зинаида Михайловна

Мать ребёнка: Малкова Анастасия

Мартьяновская, Усть-Кубинский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1912

Сын: Малков Евгений Михайлович

Мать ребёнка: Малкова Анастасия

Мартьяновская, Усть-Кубинский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1918 или 1919

Дочь: Тимофеева (Малкова) Маргарита Михайловна

Мать ребёнка: Малкова Анастасия

Мартьяновская, Усть-Кубинский муниципальный район, Вологодская область
Военная служба
До ?.11.2014
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Смерть
1975
Иваново, Иваново, Ивановская область

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