Малков Михаил Яковлевич
Место рождения
Дата рождения1878
Дата смерти1975
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1878
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Малкова Анастасия
Рождение ребёнка
1908
Дочь: Лукаш (Малкова) Зинаида Михайловна
Мать ребёнка: Малкова Анастасия
Рождение ребёнка
1912
Сын: Малков Евгений Михайлович
Мать ребёнка: Малкова Анастасия
Рождение ребёнка
1918 или 1919
Дочь: Тимофеева (Малкова) Маргарита Михайловна
Мать ребёнка: Малкова Анастасия
Военная служба
До ?.11.2014
https://gwar.mil.ru/heroes/chelovek_donesenie12731526/?backurl=%2Fheroes%2F%3Flast_name%3Dмалков%26first_name%3Dмихаил%26middle_name%3Dяковлевич%26birth_place_gubernia%3Dвологодская%26groups%3Dawd%3Ap... Показать все
Смерть
1975
Иваново, Иваново, Ивановская область