Савелий Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1782
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1782
Отец: Иван
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Анастасия Тихонова
Рождение ребёнка
1803
Сын: Петр Савельевич
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1808
Сын: Григорий Савельевич
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1810
Дочь: Екатерина Савельевна
Мать ребёнка: не указана