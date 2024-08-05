Савелий Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Савелий Иванович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1782

Пол

Мужской

Добавил:

КК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1782

Отец: Иван

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Анастасия Тихонова

Рождение ребёнка
1803

Сын: Петр Савельевич

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1808

Сын: Григорий Савельевич

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1810

Дочь: Екатерина Савельевна

Мать ребёнка: не указана

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