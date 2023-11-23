Прасковья Терентьева
Место рожденияНе указано
Дата рождения1709
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1709
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Иван Алексеев
Рождение ребёнка
1731
Сын: Иван Иванов
Отец ребёнка: Иван Алексеев
Рождение ребёнка
1733
Сын: Никита Иванов
Отец ребёнка: Иван Алексеев
Рождение ребёнка
1735
Сын: Василий Иванов
Отец ребёнка: Иван Алексеев
Василий Иванович (1735 — ?) Родился в семье дьякона села Спасского на Ильди Мологского уезда Ивана Алексеевича. Служил дьяконом в том же селе. Жена его Прасковья Яковлевна (1739-?), дочь священника Як... Показать все
Рождение ребёнка
1741
Сын: Федор Иванов
Отец ребёнка: Иван Алексеев
Рождение ребёнка
1744
Сын: Илья Иванов
Отец ребёнка: Иван Алексеев
Илья Иванович (1744 — ?) Родился в семье дьякона села Спасского на Ильди Мологского уезда Ивана Алексеевича. Около 1765 года определен на дьяконскую вакансию к церкви села Рождествена на Корожичне (он... Показать все
Рождение ребёнка
1745
Сын: (Сеславинский) Иван Иванов
Отец ребёнка: Иван Алексеев
(Сеславинский) Иван Иванович (1745 — 1812) Родился в семье дьякона села Спасского на Ильди Мологского уезда Ивана Алексеевича. В семинарии не обучался. В 1766 году определен дьячком в село Сеславино Я... Показать все
Смерть
Неизвестно