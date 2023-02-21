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Алифанов Иван Емельянович

Место рождения

с.Бехтеевка

Дата рождения

19.01.1899

Дата смерти

18.06.1973

Пол

Мужской

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.01.1899

Отец: Алифанов Емельян Григорьевич

Мать: Алифанова Елена

с.Бехтеевка
Рождение ребёнка
28.01.1922

Сын: Алифанов Василий Иванович

Мать ребёнка: Алифанова Мария Гордеевна

с.Бехтеевка
Рождение ребёнка
04.03.1927

Сын: Алифанов Георгий Иванович

Мать ребёнка: Алифанова Мария Гордеевна

Белгородская область, Корочанский район,с.Бехтеевка
Смерть
18.06.1973
Белгородская область,Корочанский район, с.Бехтеевка
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