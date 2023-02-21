Алифанов Иван Емельянович
Место рожденияс.Бехтеевка
Дата рождения19.01.1899
Дата смерти18.06.1973
ПолМужской
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.01.1899
Отец: Алифанов Емельян Григорьевич
Мать: Алифанова Елена
с.Бехтеевка
Рождение ребёнка
28.01.1922
Сын: Алифанов Василий Иванович
Мать ребёнка: Алифанова Мария Гордеевна
с.Бехтеевка
Рождение ребёнка
04.03.1927
Сын: Алифанов Георгий Иванович
Мать ребёнка: Алифанова Мария Гордеевна
Белгородская область, Корочанский район,с.Бехтеевка
Смерть
18.06.1973
Белгородская область,Корочанский район, с.Бехтеевка