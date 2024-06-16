Подсосонный (Калинин) Ануфрий Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Подсосонный (Калинин) Ануфрий Иванович

Место рождения

Совполье, Мезенский муниципальный район, Архангельская область

Дата рождения

С 1796 по 1799

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

СП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
С 1796 по 1799

Отец: Калинин Иван Михайлович

Мать: Калинина (Верюжеская) Евдокия Афанасьевна

Совполье, Мезенский муниципальный район, Архангельская область
значится в семье "приемышем" с 1802 г. (в 1799 г. еще нет); фамилия "Подсосонный" появляется в ревизии 1816 г.
Рождение ребёнка
Около 1817

Дочь: Подсосонная Анна Ануфриевна

Мать ребёнка: Подсосонная (Неизвестно) Афанасия Логиновна

Совполье, Мезенский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
Около 1819

Дочь: Подсосонная Пелагея Ануфриевна

Мать ребёнка: Подсосонная (Неизвестно) Афанасия Логиновна

Совполье, Мезенский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
С 1822 по 1823

Сын: Подсосонный Андрей Ануфриевич

Мать ребёнка: Подсосонная (Неизвестно) Афанасия Логиновна

Совполье, Мезенский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
С 1824 по 1825

Дочь: (Подсосонная) Агафия Ануфриевна

Мать ребёнка: Подсосонная (Неизвестно) Афанасия Логиновна

Совполье, Мезенский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
С 1826 по 1827

Дочь: Попова (Подсосонная) Ирина Ануфриевна

Мать ребёнка: Подсосонная (Неизвестно) Афанасия Логиновна

Совполье, Мезенский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
С 1828 по 1829

Сын: Подсосонный Симон Ануфриевич

Мать ребёнка: Подсосонная (Неизвестно) Афанасия Логиновна

Совполье, Мезенский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
Около 1830

Сын: Подсосонный Егор Ануфриевич

Мать ребёнка: Подсосонная (Неизвестно) Афанасия Логиновна

Совполье, Мезенский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
1834

Дочь: Подсосонная Пелагея мл. Ануфриевна

Мать ребёнка: Подсосонная (Неизвестно) Афанасия Логиновна

Смерть
Неизвестно

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