Подсосонный (Калинин) Ануфрий Иванович
Место рождения
Дата рожденияС 1796 по 1799
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Дочь: Подсосонная Анна Ануфриевна
Мать ребёнка: Подсосонная (Неизвестно) Афанасия Логиновна
Дочь: Подсосонная Пелагея Ануфриевна
Мать ребёнка: Подсосонная (Неизвестно) Афанасия Логиновна
Сын: Подсосонный Андрей Ануфриевич
Мать ребёнка: Подсосонная (Неизвестно) Афанасия Логиновна
Дочь: (Подсосонная) Агафия Ануфриевна
Мать ребёнка: Подсосонная (Неизвестно) Афанасия Логиновна
Дочь: Попова (Подсосонная) Ирина Ануфриевна
Мать ребёнка: Подсосонная (Неизвестно) Афанасия Логиновна
Сын: Подсосонный Симон Ануфриевич
Мать ребёнка: Подсосонная (Неизвестно) Афанасия Логиновна
Сын: Подсосонный Егор Ануфриевич
Мать ребёнка: Подсосонная (Неизвестно) Афанасия Логиновна
Дочь: Подсосонная Пелагея мл. Ануфриевна
Мать ребёнка: Подсосонная (Неизвестно) Афанасия Логиновна