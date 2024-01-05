(?Ломова) ?
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1908
Отец ребёнка: Трибанов (требанов) Поликарп
Ростовская обл., Зимовниковский р-н
Рождение ребёнка
1913
Сын: Трибанов (требанов) Стефан Поликарпович
Отец ребёнка: Трибанов (требанов) Поликарп
Ростовская обл., Зимовниковский р-н, Копанский с/с, х. Н.-Кубертская
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно