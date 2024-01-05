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(?Ломова) ?

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

НМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1908

Сын: Трибанов (требанов) Яков

Отец ребёнка: Трибанов (требанов) Поликарп

Ростовская обл., Зимовниковский р-н
Рождение ребёнка
1913

Сын: Трибанов (требанов) Стефан Поликарпович

Отец ребёнка: Трибанов (требанов) Поликарп

Ростовская обл., Зимовниковский р-н, Копанский с/с, х. Н.-Кубертская
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Трибанов (требанов) Поликарп

Смерть
Неизвестно
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