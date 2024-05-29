Астафьева Авдотья Федоровна 1824 — найти родственников по фамилии на Familio
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Астафьева Авдотья Федоровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1824

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1824

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Астафьев Логин Андреевич

Рождение ребёнка
1847

Дочь: (Астафьева) Неонила Логиновна

Отец ребёнка: Астафьев Логин Андреевич

Рождение ребёнка
1856

Дочь: (Астафьева) Анна Логиновна

Отец ребёнка: Астафьев Логин Андреевич

Рождение ребёнка
1861

Дочь: Гликерия Логиновна

Отец ребёнка: Астафьев Логин Андреевич

Смерть
Неизвестно

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