Астафьева Авдотья Федоровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1824
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1824
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1847
Дочь: (Астафьева) Неонила Логиновна
Отец ребёнка: Астафьев Логин Андреевич
Рождение ребёнка
1856
Дочь: (Астафьева) Анна Логиновна
Отец ребёнка: Астафьев Логин Андреевич
Рождение ребёнка
1861
Дочь: Гликерия Логиновна
Отец ребёнка: Астафьев Логин Андреевич
Смерть
Неизвестно