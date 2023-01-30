Титова (Субботина) Любовь Дмитриевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1869 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1869 ст.
Место жительства
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
15.10.1901 ст.
Отец ребёнка: Титов Дмитрий Иванович
Рождение ребёнка
12.04.1903 ст.
Дочь: (Титова) Зинаида Дмитриевна
Отец ребёнка: Титов Дмитрий Иванович
Рождение ребёнка
09.10.1904 ст.
Сын: Титов Владимир Дмитриевич
Отец ребёнка: Титов Дмитрий Иванович
Рождение ребёнка
03.11.1906 ст.
Отец ребёнка: Титов Дмитрий Иванович
Смерть
Неизвестно