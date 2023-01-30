Титова (Субботина) Любовь Дмитриевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Титова (Субботина) Любовь Дмитриевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1869 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ИИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1869 ст.

Отец: Субботин Дмитрий Михайлович

Мать: Субботина (Щучкина) Александра Федоровна

Место жительства
Неизвестно
Вологда, город Вологда, Вологодская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Титов Дмитрий Иванович

Рождение ребёнка
15.10.1901 ст.

Сын: Титов Борис Дмитриевич

Отец ребёнка: Титов Дмитрий Иванович

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Рождение ребёнка
12.04.1903 ст.

Дочь: (Титова) Зинаида Дмитриевна

Отец ребёнка: Титов Дмитрий Иванович

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Рождение ребёнка
09.10.1904 ст.

Сын: Титов Владимир Дмитриевич

Отец ребёнка: Титов Дмитрий Иванович

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Рождение ребёнка
03.11.1906 ст.

Сын: Титов Николай Дмитриевич

Отец ребёнка: Титов Дмитрий Иванович

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Смерть
Неизвестно

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