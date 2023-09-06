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Глухов Василий Павлович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

14.01.1952

Пол

Мужской

Добавил:

МБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.01.1952

Отец: не указан

Мать: Глухова Ульяна Фроловна

Рождение ребёнка
07.04.1974

Дочь: Иваненко Ирина Васильевна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
20.12.1976

Сын: Глухов Александр Васильевич

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
10.08.1980

Дочь: Глухова Мария Васильевна

Мать ребёнка: не указана

Альняш, Куединский муниципальный район, Пермский край
Рождение ребёнка
23.10.1981

Сын: Глухов Павел Васильевич

Мать ребёнка: не указана

Альняш, Куединский муниципальный район, Пермский край
Рождение ребёнка
28.09.1983

Сын: Глухов Иван Васильевич

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
07.09.1990

Сын: Глухов Петр Васильевич

Мать ребёнка: не указана

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