Глухов Василий Павлович
Место рожденияНе указано
Дата рождения14.01.1952
ПолМужской
ОтецНе указан
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.01.1952
Отец: не указан
Мать: Глухова Ульяна Фроловна
Рождение ребёнка
07.04.1974
Дочь: Иваненко Ирина Васильевна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
20.12.1976
Сын: Глухов Александр Васильевич
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
10.08.1980
Дочь: Глухова Мария Васильевна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
23.10.1981
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
28.09.1983
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
07.09.1990
Мать ребёнка: не указана