Коновалова ?
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1923
Отец ребёнка: Коновалов Алексей
Рождение ребёнка
1925
Сын: Коновалов Василий
Отец ребёнка: Коновалов Алексей
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Коновалов Виктор
Отец ребёнка: Коновалов Алексей
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Коновалов Виталий
Отец ребёнка: Коновалов Алексей
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Коновалов Алексей
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Коновалова Евдокия
Отец ребёнка: Коновалов Алексей
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Коновалов Алексей
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Коновалов Алексей
Смерть
Неизвестно