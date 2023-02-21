Коновалова ? — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Коновалова ?

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Дети

Добавил:

АЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1923

Сын: Коновалов ?? Владимир

Отец ребёнка: Коновалов Алексей

Калмыцкие Мысы, Поспелихинский муниципальный район, Алтайский край
Рождение ребёнка
1925

Сын: Коновалов Василий

Отец ребёнка: Коновалов Алексей

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Коновалов Виктор

Отец ребёнка: Коновалов Алексей

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Коновалов Виталий

Отец ребёнка: Коновалов Алексей

Калмыцкие Мысы, Поспелихинский муниципальный район, Алтайский край
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Коновалов Алексей

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Коновалова Евдокия

Отец ребёнка: Коновалов Алексей

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Коновалов Алексей

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Коновалов Алексей

Смерть
Неизвестно
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