Дарья
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1785
Дата смертиПосле 1834
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
Около 1811
Дочь: Пелагея Феоктистова
Отец ребёнка: Феоктист Прохоров
Рождение ребёнка
Около 1814
Сын: Трофим Феоктистов
Отец ребёнка: Феоктист Прохоров
Рождение ребёнка
Около 1819
Отец ребёнка: Феоктист Прохоров
Рождение ребёнка
Около 1823
Сын: Павел Феоктистов
Отец ребёнка: Феоктист Прохоров
Рождение ребёнка
Около 1825
Дочь: Ирина Феоктистова
Отец ребёнка: Феоктист Прохоров
Рождение ребёнка
Около 1829
Сын: Петр Феоктистов
Отец ребёнка: Феоктист Прохоров
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Авдотья (Евдокия) Феоктистова
Отец ребёнка: Феоктист Прохоров
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Феоктист Прохоров
Работа или профессия
Неизвестно
крепостная крестьянка
Место жительства
Неизвестно
Смерть
После 1834