Дарья — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Дарья

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1785

Дата смерти

После 1834

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1783 г.р.

Дети

Около 1811 г.р.
Около 1814 г.р.
Около 1819 г.р.
Около 1823 г.р.
Около 1825 г.р.
Около 1829 г.р.

Добавил:

НМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1785

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1811

Дочь: Пелагея Феоктистова

Отец ребёнка: Феоктист Прохоров

Тимшино, Егорьевск, Московская область
Рождение ребёнка
Около 1814

Сын: Трофим Феоктистов

Отец ребёнка: Феоктист Прохоров

Тимшино, Егорьевск, Московская область
Рождение ребёнка
Около 1819

Сын: Изот (Зотик) Феоктистов

Отец ребёнка: Феоктист Прохоров

Тимшино, Егорьевск, Московская область
Рождение ребёнка
Около 1823

Сын: Павел Феоктистов

Отец ребёнка: Феоктист Прохоров

Тимшино, Егорьевск, Московская область
Рождение ребёнка
Около 1825

Дочь: Ирина Феоктистова

Отец ребёнка: Феоктист Прохоров

Тимшино, Егорьевск, Московская область
Рождение ребёнка
Около 1829

Сын: Петр Феоктистов

Отец ребёнка: Феоктист Прохоров

Тимшино, Егорьевск, Московская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Авдотья (Евдокия) Феоктистова

Отец ребёнка: Феоктист Прохоров

Тимшино, Егорьевск, Московская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Феоктист Прохоров

Тимшино, Егорьевск, Московская область
Работа или профессия
Неизвестно
крепостная крестьянка
Место жительства
Неизвестно
Тимшино, Егорьевск, Московская область
Смерть
После 1834
Тимшино, Егорьевск, Московская область
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